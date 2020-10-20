Участник "Джиро д'Италия" во второй раз заразился коронавирусом

Колумбийский велогонщик из UAE Team Emirates Фернандо Гавирия
во второй раз заразился коронавирусом, сообщает "Р-Спорт
".
Во вторник Международный союз велосипедистов сообщил, что один велогонщик UAE Team Emirates на "Джиро д'Италия
" сдал положительный тест на коронавирус.
"Фернандо Гавирия не примет участие в 16-м этапе "Джиро д'Италия" после положительного теста на COVID-19. Анализы всех остальных велогонщиков и персонала дали отрицательные результаты, они сегодня пройдут дополнительное тестирование. Гавирия был немедленно изолирован, его болезнь протекает бессимптомно. Это второй раз, когда колумбиец сдал положительный тест на коронавирус после того, как он был инфицирован в марте", - говорится в сообщении.
В конце февраля многодневная гонка "Тур ОАЭ" была отменена из-за коронавируса у двух членов одной из команд. Участвовавший в гонке Гавирия был госпитализирован, впоследствии у него подтвердился диагноз "коронавирус". Колумбийский велогонщик в конце марта сообщил, что вылечился от коронавируса.
Отметим, что в "Джиро" принимает участие и казахстанская команда "Астана
".