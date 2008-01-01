"Феллине был великолепен". Капитан "Астаны" поблагодарил одноклубника за помощь на 15-м этапе "Джиро"

Капитан "Астаны
" Якоб Фульсанг
по итогам горного 15-го этапа велогонки "Джиро д'Италия
" финишировал в первой десятке, но в общем зачете на его позиции это не повлияло, передает корреспондент Vesti.kz
.
- Очень сложный день в горах. Фабио Феллине был великолепен сегодня, он оставался рядом со мной вплоть до финальной части заключительного подъема. Большое спасибо Фабио за помощь, а также, огромная благодарность всей команде. На финальном подъеме я оказался в группе фаворитов общего зачета, и постарался удержаться там насколько это было возможно. Подъем получился очень непростым, к тому же было достаточно холодно. Мне удалось найти свой ритм и финишировать в десятке сильнейших, но продвинуться в общем зачете не получилось. Теперь я надеюсь как следует восстановиться в день отдыха, - приводит слова Фульсанга официальный сайт "Астаны
".
Пятнадцатый этап "Джиро д’Италия" связал военно-воздушную базу в Риволто и вершину первой категории сложности Пьянкавалло. Пелотону пришлось преодолеть 185 километров и три вершины второй категории прежде, чем начать подъем к Пьянкавалло.
В общем зачете Фульсанг сохранил 12-ю позицию.