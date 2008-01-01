"Не удержал ритм". Капитан "Астаны" объяснил неудачное выступление на 14 этапе "Джиро"

Он вновь выпал из топ-10 общего зачета гонки.

Фото: Astana Pro Team ©
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Сегодня 07:15
Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг, неудачно выступивший на 14-м этапе "Джиро д'Италия", прокомментировал свое выступление, передает корреспондент Vesti.kz.

Индивидуальная гонка на 34 километров между городами Конельяно и Вальдоббьядене. Дистанция этапа включала несколько подъемов, одним из которых был короткий, но очень крутой подъем Муро ди ка’дель Поджио.

- Что ж, я стартовал хорошо, быстро сумел найти мой ритм. Первая часть дистанции у меня получилась неплохо, я в хорошем темпе прошел подъем Муро, но в финале держать нужный ритм уже не получилось. Завтра нас ждет очень важный и трудный горный этап, и мы должны сосредоточиться на нем, - приводит слова Фульсанга официальный сайт "Астаны".

В общем зачете Фульсанг опустился на 12-ю позицию.

18 октября пройдет 15-й этап. Гонщики преодолеют 185 километров от Басе Аэреа Риволто до Пьянкавалло. Дистанция будет включать в себя четыре категорийных подъема, включая финишную гору.
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
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Сегодня 07:15
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