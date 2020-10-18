"Не удержал ритм". Капитан "Астаны" объяснил неудачное выступление на 14 этапе "Джиро"

Капитан "Астаны
" Якоб Фульсанг
, неудачно выступивший на 14-м этапе "Джиро д'Италия
", прокомментировал свое выступление, передает корреспондент Vesti.kz
.
Индивидуальная гонка на 34 километров между городами Конельяно и Вальдоббьядене. Дистанция этапа включала несколько подъемов, одним из которых был короткий, но очень крутой подъем Муро ди ка’дель Поджио.
- Что ж, я стартовал хорошо, быстро сумел найти мой ритм. Первая часть дистанции у меня получилась неплохо, я в хорошем темпе прошел подъем Муро, но в финале держать нужный ритм уже не получилось. Завтра нас ждет очень важный и трудный горный этап, и мы должны сосредоточиться на нем, - приводит слова Фульсанга официальный сайт
"Астаны".
В общем зачете Фульсанг опустился
на 12-ю позицию.
18 октября пройдет 15-й этап. Гонщики преодолеют 185 километров от Басе Аэреа Риволто до Пьянкавалло. Дистанция будет включать в себя четыре категорийных подъема, включая финишную гору.
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