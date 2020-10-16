"Защищал Фульсанга". Велогонщик "Астаны" - об итогах 12 этапа "Джиро д'Италия"

Велогонщик команды "Астана
" Мануэле Боаро
рассказал, как помогал капитану своей команды Якобу Фульсангу
на 12-м этапе велогонки "Джиро д'Италия
", передает корреспондент Vesti.kz
.
По итогам этапа Фульсангу удалось финишировать в группе лидеров и он снова вернулся
в топ-10 общего зачета.
"Я хорошо себя чувствовал и был впереди в тот момент, когда многие гонщики начали атаковать. Я поехал с ними. Финал получился сложным из-за дождя и холода. Когда группа Якоба оказалась позади нас в двух-трех минутах, я решил подождать их, чтобы помочь Якобу в случае, если бы ему что-то понадобилось на финальных километрах. Завтра нас ждет еще один спринтерский этап, посмотрим, как он пройдет. Сегодня был сложный день, но самое главное, что Якоб был защищен и финишировал впереди вместе с другими фаворитами. Кроме того, он поднялся на десятое место в общем зачете", - приводит слова Боаро официальный сайт "Астаны".
Победителем 12-го этапа стал Нарваес, Падун финишировал вторым, а Саймон Кларк занял третье место. Боаро и Фульсанг заняли 19-е и 20-е места соответственно. Датский велогонщик поднялся на десятое место в генеральной классификации "Джиро д'Италия"
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