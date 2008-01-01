"Нам откровенно не повезло". Капитан "Астаны" объяснил причину неудачного выступления на этапе "Джиро"

10-й этап гонки проходил в дождливую погоду и на мокрой трассе.

Якоб Фульсанг. Фото: Olympic.kz ©
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Сегодня 07:49
Выяснилась причина неудачного выступления лидера велокоманды "Астана" Якоба Фульсанга на десятом этапе велогонки "Джиро д'Италия". Он финишировал 21-м и выпал из топ-10 в общем зачете гонки, передает корреспондент Vesti.kz.

Перед этапом датчанин занимал в генеральной классификации шестое место, но после финиша потерял пять позиций. 

- Что ж, не таким мы представляли этот день, сегодня нам откровенно не повезло. У меня случился прокол в самый плохой момент, который только можно представить. Но огромное спасибо Фабио Феллине, который быстро сумел подъехать, отдав мне свой велосипед. Я сделал все, что было в моих силах, старался минимизировать мои потери после того, как потерял столько времени, но получилось так, как получилось. Мы должны преодолеть этот момент и сфокусироваться на следующих этапах. До финала гонки еще долгий путь, есть еще шансы исправить ситуацию, - приводит слова Фульсанга официальный сайт "Астаны".

14 октября пройдет 11-й этап велогонки протяженностью 182 километра от Порто Сант-Элпидио до Римини.
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
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Сегодня 07:49
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