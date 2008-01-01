Капитан "Астаны" выпал из топ-10 общего зачета "Джиро д'Италия"

Это случилось по итогам десятого этапа многодневной велогонки.

Фото: Astanafans.com ©
Новости спорта Другие Велоспорт
0
Сегодня 22:33
Победителем десятого этапа многодневной велогонки "Джиро д'Италия" стал словацкий велогонщик из команды BORA - hansgrohe Петер Саган. Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг финшировал 21-м и потерял место в топ-10 общего зачета, передает корреспондент Vesti.kz.

Саган во вторник преодолел дистанцию этапа в 177 километров за четыре часа, одну минуту и 56 секунд. Вторым стал американец Брэндон Макналти из UAE-Team Emirates с отставанием в 19 секунд, третьим финишировал португалец Жоао Алмейда (Deceuninck - Quick Step), уступивший Сагану 23 секунды.

В генеральной классификации "Джиро" лидирует Алмейда с общим временем 39 часов 38 минут пять секунд. Второе место занимает голландец Вилко Келдерман (Sunweb), третьим идет испанец Пельо Бильбао (Bahrain - McLaren), у обоих - время лидера.

А вот Фульсанг, занимавший перед десятым этапом шестое место в "генерале", потерял пять позиций и теперь занимает 11-е место с отставанием от лидера в две минуты и 20 секунд.
Метки:
Джиро д`Италия Астана велокоманда
Другие Велоспорт
0
Сегодня 22:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»