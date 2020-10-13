Вторая велокоманда в полном составе снялась с "Джиро Д'Италия"

Она не выйдет на десятый этап гонки.

Фото: Reuters ©
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Сегодня 16:57
Велокоманда Jumbo-Visma досрочно завершила выступление на многодневной гонке "Джиро д'Италия" после того, как один из спортсменов заразился коронавирусом, сообщает "Р-Спорт".

Ранее во вторник было объявлено, что тесты двух велогонщиков-участников "Джиро" дали положительный результат на коронавирус, одним из них оказался капитан Jumbo-Visma Стивен Крейсвейк, он сошел с гонки.

Как отмечается в сообщении, велогонщики Jumbo-Visma не выйдут на старт десятого этапа многодневки во вторник.

Ранее было объявлено, что другая команда - Mitchelton-Scott - приняла решение сняться с "Джиро" после нескольких выявленных случаев заражения COVID-19.
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Джиро д`Италия
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0
Сегодня 16:57
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