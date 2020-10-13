Вторая велокоманда в полном составе снялась с "Джиро Д'Италия"

Велокоманда Jumbo-Visma досрочно завершила выступление на многодневной гонке "Джиро д'Италия
" после того, как один из спортсменов заразился коронавирусом, сообщает "Р-Спорт
".
Ранее во вторник было объявлено, что тесты двух велогонщиков-участников "Джиро" дали положительный результат на коронавирус, одним из них оказался капитан Jumbo-Visma Стивен Крейсвейк
, он сошел с гонки.
Как отмечается в сообщении, велогонщики Jumbo-Visma не выйдут на старт десятого этапа многодневки во вторник.
Ранее было объявлено, что другая команда - Mitchelton-Scott - приняла решение сняться с "Джиро" после нескольких выявленных случаев заражения COVID-19.