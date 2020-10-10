"Прошли день без потерь". Фульсанг - о седьмом этапе "Джиро Д'Италия"

Капитан велокоманды "Астана
" Якоб Фульсанг
прокомментировал итоги седьмого этапа "Джиро Д'Италия
". Гонщику удалось сохранить место в топ-10 общего зачета, что оставляет ему шансы на борьбу за подиум, передает корреспондент Vesti.kz.
- Напряженный день, в какой-то момент в начале гонки мы оказались сзади, в одной из групп, но позже нам удалось вернуться назад, в первую группу, после чего мы уверенно там держались вплоть до финиша этапа. Я рад, что мы прошли через этот этап без потерь. Да, было небольшое падение, но ничего серьезного. Все закончилось хорошо, так что я доволен тем, как прошел этот день. В подобные дни можно потерять очень много, а выиграть практически ничего. Так что главным для нас было пройти день без каких-либо потерь, и нам это удалось, - сказал Фульсанг.
Добавим, что седьмой этап завершился массовым спринтом, победу в котором вновь отпраздновал чемпион Франции Арно Демар
.
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