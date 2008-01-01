Лидер "Астаны" удержался в топ-10 общего зачета по итогам седьмого этапа "Джиро Д'Италия"

Победа на этапе досталась французскому спортсмену.

Фото: Astana Pro Team ©
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Сегодня 20:46
Французский велогонщик Арно Демар из команды Groupama - FDJ одержал победу на седьмом этапе шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Лидер велокоманды "Астана" Якоб Фульсанг сохранил седьмое место в общем зачете, передает корреспондент Vesti.kz.

На этапе протяженностью 143 километра Демар показал результат 2 часа 47 минут и 28 секунд, вторым стал словак Петер Саган (BORA-Hansgrohe), финишировавший со временем победителя, замкнул тройку лучших австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb, то же время). 

Лучшим из представителей "Астаны" стал итальянец Фабио Феллине, ставший 32-м.

В общем зачете "Джиро" продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step с общим временем 24 часа 48 минут и 29 секунд. Вторым идет испанец Пельо Бильбао (Bahrain - McLaren) с отставанием в 43 секунды, третью строчку занимает Вилко Келдерман из Нидерландов (Sunweb, +0.48). Закарин остается на 13-м месте (+1.44).

Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг сохранил за собой седьмое место в общем зачете, отставая от лидера на 1 минуту и 19 секунд.
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
Другие Велоспорт
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Сегодня 20:46
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