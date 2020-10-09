Лидер "Астаны" удержался в топ-10 общего зачета по итогам седьмого этапа "Джиро Д'Италия"

Французский велогонщик Арно Демар
из команды Groupama - FDJ одержал победу на седьмом этапе шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия
". Лидер велокоманды "Астана
" Якоб Фульсанг
сохранил седьмое место в общем зачете, передает корреспондент Vesti.kz
.
На этапе протяженностью 143 километра Демар показал результат 2 часа 47 минут и 28 секунд, вторым стал словак Петер Саган
(BORA-Hansgrohe), финишировавший со временем победителя, замкнул тройку лучших австралиец Майкл Мэттьюс
(Sunweb, то же время).
Лучшим из представителей "Астаны" стал итальянец Фабио Феллине
, ставший 32-м.
В общем зачете "Джиро" продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда
из Deceuninck-Quick Step с общим временем 24 часа 48 минут и 29 секунд. Вторым идет испанец Пельо Бильбао
(Bahrain - McLaren) с отставанием в 43 секунды, третью строчку занимает Вилко Келдерман
из Нидерландов (Sunweb, +0.48). Закарин остается на 13-м месте (+1.44).
Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг сохранил за собой седьмое место в общем зачете, отставая от лидера на 1 минуту и 19 секунд.
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