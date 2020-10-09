Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки

Традиционно в ней принимала участие и казахстанская "Астана".

Фото: Stephill.tv ©
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Сегодня 16:38
Однодневная велогонка "Париж - Рубе", входящая в календарь Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает "Р-Спорт". 

Как рассказали организаторы, такое решение принято по требованию местных властей и после заявления министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который в четверг сообщил о введении максимального уровня опасности в связи с распространением коронавируса в четырех городах, в том числе в Лилле.

Велогонка должна была состояться 25 октября, а изначально она была запланирована на 12 апреля, но была отложена из-за коронавируса.
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Сегодня 16:38
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