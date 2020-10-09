Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки

Однодневная велогонка "Париж - Рубе", входящая в календарь Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает "Р-Спорт
".
Как рассказали организаторы, такое решение принято по требованию местных властей и после заявления министра здравоохранения Франции Оливье Верана
, который в четверг сообщил о введении максимального уровня опасности в связи с распространением коронавируса в четырех городах, в том числе в Лилле.
Велогонка должна была состояться 25 октября, а изначально она была запланирована на 12 апреля, но была отложена из-за коронавируса.