Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки

Традиционно в ней принимала участие и казахстанская "Астана".

Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки
Фото: Stephill.tv ©
Новости спорта Другие Велоспорт
0
Однодневная велогонка "Париж - Рубе", входящая в календарь Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает "Р-Спорт". 

Как рассказали организаторы, такое решение принято по требованию местных властей и после заявления министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который в четверг сообщил о введении максимального уровня опасности в связи с распространением коронавируса в четырех городах, в том числе в Лилле.

Велогонка должна была состояться 25 октября, а изначально она была запланирована на 12 апреля, но была отложена из-за коронавируса.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана велокоманда
Новости
Сегодня
16:38
Велоспорт

Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки
Сегодня
12:05
Велоспорт

Гонщик "Астаны" высказался о третьем месте на этапе Гранд-тура
Вчера
21:33
Велоспорт

Капитан "Астаны" сохранил седьмое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после шестого этапа
7 октября
15:06
Велоспорт

"Спуск был мокрым и опасным". Капитан "Астаны" Фульсанг - о четвертом этапе "Джиро д'Италия"
7 октября
10:46
Развитие спорта

ППСК "Астана" ликвидирован. Что будет с "Астаной" и "Барысом"?
7 октября
09:41
Велоспорт

Заболевший коронавирусом Луценко не попал в состав "Астаны" на велогонку в Бельгии
6 октября
21:18
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался в топ-10 общего зачета после четвертого этапа "Джиро д'Италия"
5 октября
23:20
Велоспорт

Капитан "Астаны" вошел в топ-10 общего зачета "Джиро д'Италия"
4 октября
23:50
Велоспорт

"Астана" потеряла еще одного гонщика на "Джиро д’Италия"
4 октября
07:16
Велоспорт

Капитан "Астаны" избежал серьезных травм после падения на "Джиро д'Италия-2020"
3 октября
22:08
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020" и был госпитализирован
3 октября
12:39
Велоспорт

"У "Астаны" здесь очень сильная команда". Фульсанг поделился настроем на "Джиро д'Италия-2020"
1 октября
07:17
Велоспорт

"Астана" изменила состав на "Джиро д'Италия" из-за COVID-19
29 сентября
19:45
Велоспорт

"Астана" объявила состав на "Джиро д'Италия"
25 сентября
17:26
Велоспорт

Алексей Луценко пропустит чемпионат мира по велоспорту из-за положительного теста на COVID-19
25 сентября
13:23
Велоспорт

Как Контадор. Казахстанец Нияз Джанзаков покорил невероятно сложный челлендж "Эверестинг" и вошел в Зал славы
24 сентября
13:00
Велоспорт

Победитель "королевского этапа" на "Тур де Франс" покинет "Астану"
22 сентября
15:03
Велоспорт

"Команда сделала максимум". Луценко - о победе на этапе "Тур де Франс", новом контракте и конкурентах на ЧМ
22 сентября
12:44
Велоспорт

"Идеальная трасса для Алексея Луценко". Казахстан назвал состав на чемпионат мира по велоспорту
22 сентября
09:28
Велоспорт

Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"
21 сентября
12:56
Велоспорт

"Провели очень сильную и успешную гонку". Винокуров подвел итоги "Тур де Франс" для "Астаны"
21 сентября
11:42
Велоспорт

"Я был очень близок к большому результату". Капитан "Астаны" подвел итоги "Тур де Франс"
20 сентября
19:14
Велоспорт

73-летнего победителя "Тур де Франс" сбила машина. У него сломаны обе руки и нога
20 сентября
11:37
Велоспорт

"Кто-то всегда проигрывает". Капитан "Астаны" сделал заявление о выступлении на "Тур де Франс"
19 сентября
23:10
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался без подиума на "Тур де Франс"
17 сентября
16:00
Велоспорт

Нурлан Смагулов поздравил "Астану" с успехами на "Тур де Франс"
17 сентября
11:12
Велоспорт

Это были самые длинные два километра в моей жизни - капитан "Астаны" о победе на этапе "Тур де Франс"
16 сентября
17:21
Велоспорт

Четыре Олимпиады и фантастический финиш в Лондоне. Олимпийский чемпион Александр Винокуров отмечает день рождения
15 сентября
22:26
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался на четвертом месте перед решающими этапами "Тур де Франс"
14 сентября
12:58
Велоспорт

"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете
17 марта 2019
13:18
Велоспорт

Видеорепортаж с победного этапа Алексея Луценко на "Тиррено - Адриатико"
21 марта 2018
20:53
Велоспорт

"Винокуров с домброй и праздничный бешбармак". Велокоманда "Астана" поздравила казахстанцев с Наурызом
4 октября 2015
15:16
Велоспорт

Фоторепортаж с велогонки "Тур Алматы"
16 августа 2015
16:45
Велоспорт

Фото со второй любительской велогонки профессионального уровня Tour Of World Class
2 августа 2015
09:47
Велоспорт

Мотоцикл сбил велогонщика на "Классике Сан-Себастьяна"
5 октября 2014
18:44
Велоспорт

Фото с "Тура Алматы"
8 сентября 2014
19:46
Велоспорт

Промо-ролик ко второй международной велогонке "Тур Алматы-2014"
5 октября 2013
10:40
Велоспорт

Максим Иглинский о выступлении на чемпионате мира в Италии
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика