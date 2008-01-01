Заболевший коронавирусом Луценко не попал в состав "Астаны" на велогонку в Бельгии

Велокоманда "Астана
" объявила свой состав на однодневную гонку De Brabantse Pijl в Бельгии. Заболевший корнавирусом казахстанский гонщик Алексей Луценко
в состав команды не попал, передает корреспондент Vesti.kz
.
В состав команды вошли Омар Фраиле, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Евгений Гидич и Никита Стальнов. Спортивным директором будет Стефано Занини.
Добавим, что основной состав команды участвует
в "Джиро Д'Италия". Один из лидеров команды Алексей Луценко, сдал
положительный тест на коронавирус перед стартом чемпионата мира.