Заболевший коронавирусом Луценко не попал в состав "Астаны" на велогонку в Бельгии

Однодневная гонка пройдет 7 октября.

Алексей Луценко. Фото: Velolive.com ©
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Сегодня 09:41
Велокоманда "Астана" объявила свой состав на однодневную гонку De Brabantse Pijl в Бельгии. Заболевший корнавирусом казахстанский гонщик Алексей Луценко в состав команды не попал, передает корреспондент Vesti.kz.

В состав команды вошли Омар Фраиле, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Евгений Гидич и Никита Стальнов. Спортивным директором будет Стефано Занини.

Добавим, что основной состав команды участвует в "Джиро Д'Италия". Один из лидеров команды Алексей Луценко, сдал положительный тест на коронавирус перед стартом чемпионата мира. 
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Сегодня 09:41
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