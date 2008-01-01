Капитан "Астаны" вошел в топ-10 общего зачета "Джиро Д'Италия"

Капитан "Астаны
" на велогонке "Джиро Д'Италия
" Якоб Фульсанг
по итогам третьего этапа вошел в ТОП-10 общего зачета, передает корреспондент Vesti.kz
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На третьем этапе протяженностью 150 километров Фульсанг финишировал на пятом месте, уступив победителю Хонатану Кайседо из EF Pro Cycling 51 секунду.
В генеральной классификации Фульсанг поднялся на девятое место. От лидирующего Жоау Алмейды он отстает на минуту и 13 секунд.
Добавим, что стартовавшая в Италии многодневка началась для казахстанской команды не очень удачно. Уже на первом этапе один из лидеров команды Мигель Анхель Лопес выбыл
из гонки после падения. Затем из-за проблем с желудком команду покинул
российский велогонщик "Астаны" Александр Власов.