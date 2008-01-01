Капитан "Астаны" вошел в топ-10 общего зачета "Джиро Д'Италия"

Завершился третий этап многодневной велогонки.

Якоб Фульсанг. Фото: Velolive.com ©
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Вчера 23:20
Капитан "Астаны" на велогонке "Джиро Д'Италия" Якоб Фульсанг по итогам третьего этапа вошел в ТОП-10 общего зачета, передает корреспондент Vesti.kz.

На третьем этапе протяженностью 150 километров Фульсанг финишировал на пятом месте, уступив победителю Хонатану Кайседо из EF Pro Cycling 51 секунду.

В генеральной классификации Фульсанг поднялся на девятое место. От лидирующего Жоау Алмейды он отстает на минуту и 13 секунд. 

Добавим, что стартовавшая в Италии многодневка началась для казахстанской команды не очень удачно. Уже на первом этапе один из лидеров команды Мигель Анхель Лопес выбыл из гонки после падения. Затем из-за проблем с желудком команду покинул российский велогонщик "Астаны" Александр Власов.
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
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0
Вчера 23:20
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