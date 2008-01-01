Капитан "Астаны" избежал серьезных травм после падения на "Джиро д'Италия-2020"

Он был доставлен в больницу.

Мигель Анхель Лопес. Фото: Velodaily.ru ©
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Сегодня 07:16
Колумбийский велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес, досрочно завершивший борьбу на "Джиро д'Италия" после падения в индивидуальной гонке, не получил серьезных травм, сообщает пресс-служба команды.

На первом этапе Гранд-тура во время "разделки" Лопес упал и не смог продолжить борьбу. После этого он был доставлен в больницу.

"Рентген не показал переломов, у него была глубокая рана рядом с подвздошной артерией, по поводу которой была проведена хирургическая операция и которая заживет в ближайшие недели. Серьезных травм в этом инциденте он не получил, смог покинуть больницу пешком и вернулся в отель команды. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра, будет дли готов поехать домой", - цитирует пресс-служба команды доктора "Астаны" Сержа Ниамке.

"Джиро д'Италия" стартовала 3 октября на Сицилии. Победителем первого этапа стал итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна
Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия
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Сегодня 07:16
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