Капитан "Астаны" избежал серьезных травм после падения на "Джиро д'Италия-2020"

"Рентген не показал переломов, у него была глубокая рана рядом с подвздошной артерией, по поводу которой была проведена хирургическая операция и которая заживет в ближайшие недели. Серьезных травм в этом инциденте он не получил, смог покинуть больницу пешком и вернулся в отель команды. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра, будет дли готов поехать домой", - цитирует пресс-служба команды доктора "Астаны" Сержа Ниамке.