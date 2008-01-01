Алексей Луценко пропустит чемпионат мира по велоспорту из-за положительного теста на COVID-19

Лидер сборной Казахстана по велоспорту Алексей Луценко не примет участие в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

28-летний гонщик, самый успешный из ныне выступающих казахстанцев, должен был быть капитаном национальной команды в групповой гонке, которая состоится в воскресенье. Турнир стартовал сегодня в итальянском Имоле.

"Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко не сможет представить страну на чемпионате мира 27 сентября в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.

Тест Луценко показал положительный результат 25 сентября. На данный момент ожидаются результаты повторного тестирования, от которых будет зависеть дальнейшая программа спортсмена", - говорится в сообщении КФВС.

Напомним, Луценко в составе "Астаны" принимал участие в недавнем "Тур де Франс", где выиграл шестой этап.

Завтра, 26 сентября, на чемпионате мира состоится гонка с раздельным стартом, в которой Казахстан представят Дмитрий Груздев и Даниил Фоминых. Также в состав национальной команды входят Жандос Бижигитов, Юрий Натаров и Вадим Пронский.

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