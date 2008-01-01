Как Контадор. Казахстанец Нияз Джанзаков покорил невероятно сложный челлендж "Эверестинг" и вошел в Зал славы

Казахстанец Нияз Джанзаков вошел в Зал славы мирового челленджа "Эверестинг". Это стало возможным после успешной попытки набора высоты 8 848 метров, которая непосредственно равняется высоте горы Эверест. Сделал он это на велосипеде, затратив 16 часов. Подробности уникального события - в материале Vesti.kz.



Сама идея челленджа, в отличие от его выполнения, довольна проста и понятна. Необходимо на велосипеде подниматься и спускаться до тех пор, пока участник не наберет эти самые 8 848 метров. При выполнении всех условий после финиша спортсмен зачисляется в элитный клуб HELLS 500, который и является Залом славы.



Бросить вызов самому себе может любой желающий. Началось же движение в 1994 году, когда Джордж Маллори десять раз покорил гору Донна Буанг в Австралии на велосипеде, преодолев 8 848 метров.



Это послужило вдохновением для клуба велосипедистов из Мельбурна - HELLS 500. Он в итоге возвел подъем в статус официального мирового события. Основатель клуба Энди ван Берген запустил специальный сайт, на котором отображены все успешные попытки.







Существует специальный свод правил. Нарушение одного из них засчитывается как неудачная попытка. Каждому, кто собирается покорить челлендж, важно следовать этим пунктам:



- иметь 8 848 метров общего набора высоты,

- двигаться по одному маршруту одной горой,

- спускаться тем же маршрутом,

- челлендж должен быть выполнен за один раз,

- перерывы (на еду, питье и отдых) включены во время челленджа,

- надо каждый раз выезжать на вершину горы,

- вы должны осторожно завершить челлендж и успешно добраться домой,

- временные ограничения отсутствуют.



В июле этого года знаменитый велогонщик Альберто Контадор, завершивший свою карьеру, выполнил челлендж за рекордное время. 37-летний испанец справился с задачей за 7 часов 27 минут и 20 секунд, побив рекорд Лаклана Мортона, составлявший 7:29:57.







Первым казахстанцем, вошедшим в Зал славы "Эверестинга", стал Нияз Джанзаков. Буквально на днях он выполнил все условия, показав отличный результат.



Нияз на протяжении девяти лет активно занимается велоспортом. Причем спортсмен освоил и "шоссейник", и горный велосипед, и BMX. На сегодняшний день входит в состав команды Almaty Bro Team. В его активе победы и награды с различных соревнований, в том числе и завоеванные на скайранинг-забегах. В 2017 году представлял Казахстан на чемпионате Турции по велоспорту на шоссе.







Маршрутом своего "Эвереста" Нияз выбрал дорогу до "Медеу" с участком от гостиницы Royal Tulip до самого высокогорного катка. Старт был произведен ровно в шесть утра 23 сентября.



В общей сложности он проехал 15 отрезков (туда-обратно). Согласно официальным данным сайта "Эверестинга", Джанзаков набрал необходимую высоту за 16 часов и 1 минуту. Для этого он проехал 280 километров, показав в итоге 9 125 метров.



На сегодняшний день он является единственным казахстанцем, кто вошел в Зал славы. Также в элитном клубе HELLS 500 числятся еще два спортсмена, которые преодолели рубеж на территории Казахстана, однако они являются жителями других стран.











Фото: planetultra, cyclingnews, личный архив