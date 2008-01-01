"Идеальная трасса для Алексея Луценко". Казахстан назвал состав на чемпионат мира по велоспорту

24 сентября в Италии стартует чемпионат мира по велоспорту на шоссе, в котором участие смогут принять только спортсмены в категории "элита".

Как сообщает пресс-служба КФВС, составе национальной сборной Казахстана на первенство отправятся шесть сильнейших гонщиков страны: Алексей Луценко, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Юрий Натаров и Вадим Пронский.

Стоит отметить, что успешное выступление казахстанских велосипедистов в прошлом сезоне дало возможность сборной поехать на чемпионат мира в максимальном количестве.

На индивидуальную гонку с раздельным стартом заявлены Груздев и Фоминых.

В групповой же гонке казахстанцы стартуют вшестером, то есть в полном составе, что послужит сильным подспорьем для достижения хорошего результата.

"Трасса сложная, горная. Девять кругов, на каждом круге будут подъемы в горы по шесть-семь километров второй категории, протяженность 2,7-2,8 километра, по шесть процентов в среднем.

Горы не тяжелые, будет о себе давать знать дистанция, так как обычно на таких гонках основная развязка начинается после 200 километров, поэтому на фоне усталости будет тяжеловато. Тем более набор около 5000.

В принципе, идеальная трасса для Алексея Луценко. Он будет капитаном. Наша команда в составе шести человек сделает все возможное, чтобы подвести Алексея к финишу с легкими ногами, в хорошей форме.

Алексей показал на "Тур де Франс", что готов и настроен, он целенаправленно готовился к этому чемпионату мира", - прокомментировал главный тренер сборной Асан Базаев.

Примечательно, что в последний раз в составе шести человек в групповой гонке среди "элиты" на чемпионате мира казахстанцы выступали 11 лет назад в Швейцарии, где изначально и планировалось провести первенство 2020 года.

Напомним, что об отмене чемпионата мира в Швейцарии из-за пандемии COVID-19 стало известно в августе. Позже соревнование было перенесено в Италию.

Чемпионат мира продлится до 27 сентября. Маршруты, по признанию Международного союза велосипедистов (UCI), отличаются чрезвычайной сложностью: общий набор высоты в групповой гонке среди мужчин составит около пяти тысяч метров.