Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"

Французские правоохранительные органы взяли под стражу двух человек в рамках расследования, начатого по подозрению в применении допинга командой Arkea-Samsic на многодневной велогонке "Тур де Франс", которая завершилась в воскресенье, сообщает "Р-Спорт
".
Как рассказал прокурор Марселя Доминик Лоранс
, объектом расследования стала "небольшая часть" команды, задержанные входили в "близкое окружение ведущего гонщика".
В заявлении Лоранс говорится, что расследуется вероятное "введение и назначение без медицинского обоснования вещества или метода, запрещенного во время спортивного мероприятия, а также помощь в использовании этого вещества или метода". В рамках обысков в личных вещах подозреваемых обнаружены лекарства и приспособления, при помощи которых можно нарушить антидопинговые правила.
Ранее сообщалось, что в номере велогонщика Arkea-Samsic Наиро Кинтаны
во время "Тур да Франс" был проведен обыск сотрудниками Центрального управления по борьбе с угрозами окружающей среде и общественному здоровью (OCLAESP), но без сотрудничества с национальным антидопинговым агентством Франции.
Добавим, что победителем "Тур де Франс" 2020 года сенсационно стал 21-летний словак Тадей Погачар из из UAE-Team Emirates. Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес попасть
на итоговый подиум не сумел.