Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"

У одной из команд-участниц большие проблемы.

Наиро Кинтана. Фото: Velolive.com ©
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Сегодня 09:28
Французские правоохранительные органы взяли под стражу двух человек в рамках расследования, начатого по подозрению в применении допинга командой Arkea-Samsic на многодневной велогонке "Тур де Франс", которая завершилась в воскресенье, сообщает "Р-Спорт".

Как рассказал прокурор Марселя Доминик Лоранс, объектом расследования стала "небольшая часть" команды, задержанные входили в "близкое окружение ведущего гонщика".

В заявлении Лоранс говорится, что расследуется вероятное "введение и назначение без медицинского обоснования вещества или метода, запрещенного во время спортивного мероприятия, а также помощь в использовании этого вещества или метода". В рамках обысков в личных вещах подозреваемых обнаружены лекарства и приспособления, при помощи которых можно нарушить антидопинговые правила.

Ранее сообщалось, что в номере велогонщика Arkea-Samsic Наиро Кинтаны во время "Тур да Франс" был проведен обыск сотрудниками Центрального управления по борьбе с угрозами окружающей среде и общественному здоровью (OCLAESP), но без сотрудничества с национальным антидопинговым агентством Франции.

Добавим, что победителем "Тур де Франс" 2020 года сенсационно стал 21-летний словак Тадей Погачар из из UAE-Team Emirates. Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес попасть на итоговый подиум не сумел. 
Метки:
Тур де Франс Франция
Другие Велоспорт
0
Сегодня 09:28
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