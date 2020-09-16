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Четыре Олимпиады и фантастический финиш в Лондоне. Олимпийский чемпион Александр Винокуров отмечает день рождения

Он дважды становился призером чемпионата мира.

Четыре Олимпиады и фантастический финиш в Лондоне. Олимпийский чемпион Александр Винокуров отмечает день рождения
Александр Винокуров. Фото: Reuters©
Новости спорта Другие Велоспорт
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Сегодня, 16 сентября, свой день рождения празднует олимпийский чемпион по велоспорту на шоссе Александр Винокуров. Встать на первую ступень пьедестала Игр ему удалось со второй попытки. Причем разница между двумя медалями ОИ составляет 12 лет.

Подробности истории "Вино" - в материале Vesti.kz.

Александр Винокуров многое сказал в период своей удивительной карьеры. Причем он был "услышан", настолько эффектно и убедительно он "звучал". Каждая гонка, которая входит в список престижных и важнейших, имеет в своей истории фамилию прославленного гонщика, отличившегося на ней.

Его наследие трудно оспорить. И у тех же Алексея Луценко, Дмитрия Груздева, Жандоса Бижигитова, Даниила Фоминых, а также других представителей нового поколения есть четкий пример, вектор, направление, а также образец того, что казахстанская школа велоспорта на шоссе способна высоко котироваться в мире.

Примечательно, но за спиной Винокурова четыре Олимпиады. Впервые он выступил на олимпийской трассе в 1996 году в Атланте. Отметиться наградой ему не удалось. На тот момент ему было едва за 20, так что отсутствие опыта сказывалось.



Однако уже через четыре года заметно окрепший "Вино" выразил все свои планы на мировой трон одной гонкой. В Сиднее стартовали 152 участника, среди которых известные всему миру Лэнс Армстронг, Паоло Беттини, Ян Ульрих (сокомандник).

Забегая далеко вперед, на 12 лет, отметим, что завоевания олимпийских медалей в Сиднее и Лондоне практически идентичны. Винокуров участвовал в отрыве, участники которого и разыгрывали награды.

В 2000 году пелотон покинули "Вино" и немцы Ульрих с Андреасом Клоденом. Троица в итоге добралась до финиша, где сильнее был Ян - первое место. Серебряную медаль завоевал казахстанский гонщик, а Клоден примерил тогда "бронзу" (Александр обошел Андреаса на финише).

"Серебро" в Сиднее, на самом деле, для меня тогда было как победа. Эта медаль была первой для казахстанского велоспорта в целом. Так что оказаться на пьедестале было очень круто. Но все равно гимн твоей страны не играет. Так что, оказывается, это значительная разница. Атмосфера совсем другая, когда ты победитель. Здесь и звучание гимна, и поднятие флага - это очень волнительно, не передать словами. Гордость буквально разрывает тебя", - вспоминает гонщик.



Следующей возможностью взять Олимп были Игры в Афинах. Однако проявить весь свой потенциал Винокуров не смог. Он финишировал лишь 35-м. И на то были свои причины.

"В Афинах нашу команду представляли пять человек. Но не получилось. Как говорил, было падение накануне. Не успел набрать свои кондиции и в итоге финишировал в группе, хотя после Сиднея все от нас ждали медали", - комментировал выступление Винокуров.

В Пекине "Вино" не выступал. И его финальным аккордом являлась Олимпиада в Лондоне (2012). Именно она была рубежной - либо с "золотом", либо второе место Сиднея останется венцом его карьеры.

И ведь смог же. После всех падений, допинговых скандалов, процессов восстановления Александр нашел в себе силы нанести золотые буквы на страницы летописи мирового велоспорта.

Казахстанец вновь стал участником отрыва. И уже из этой группы он вместе с колумбийцем Ригоберто Ураном "откололся", и судьба главной награды ОИ-2012 решалась между представителем сборной Казахстана и Ураном.

Буквально перед финишной чертой произошло просто нечто удивительное и фантастическое. Гонщики работали на пределе. Уран ехал спереди, Винокуров - у него на колесе. Однако Ригоберто повернул голову, отвлекся, и "Вино" на последних силах смог молниеносно атаковать, завершив гонку первым.



"С Ригоберто Ураном на тему нашего финиша на Олимпиаде в Лондоне я не говорил. Но колумбийцы, когда меня встречают, часто вспоминают об этом уже знаменитом финише. Журналисты у меня спрашивали о том, видел ли я момент, когда Уран повернул голову. Отвечал, что, конечно же, нет, я больше был сосредоточен на отсчете метров до финиша. И за 200 метров до финишной черты я рванул.

А в шутку всегда отвечаю на такой же вопрос: "Да, видел этот момент. Это ведь я ему сказал: "Смотри налево, какие красивые девушки. Так я и рванул". Но это уже байка, которую колумбийцы иногда воспринимали всерьез (улыбается). На самом деле я просто отдавал последние силы и не видел того, как Уран смотрел в другую сторону..."

Добавим, что "Вино" дважды становился бронзовым призером чемпионата мира, побеждал на чемпионате Азии, выигрывал "Вуэльту", а также становился третьим на "Тур де Франс".

Редакция Vesti.kz присоединяется ко всем поздравлениям и желает олимпийскому чемпиону крепкого здоровья, огромного счастья, больше поводов для гордости, сил, терпения и гармонии в семье.

Фрагменты интервью Винокурова взяты из материала olympic.kz

 

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Винокуров Александр Олимпиада vestikz велоспорт
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