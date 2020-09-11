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"Я сделал серьезный шаг вперед" - Уго Уль о 12-м этапе "Тур де Франс"

Канадский велогонщик остался доволен своими действиями.

"Я сделал серьезный шаг вперед" - Уго Уль о 12-м этапе "Тур де Франс"
Уго Уль. Фото: Astana Pro Team©
Новости спорта Другие Велоспорт
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Ставший седьмым по итогам 12-го этапа "Тур де Франс" велогонщик "Астаны" Уго Уль считает, что сделал серьезный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, сообщает официальный сайт казахстанской команды. 

- В финале было очень трудно, и я доволен тем, что смог остаться впереди с сильнейшими гонщиками. Сначала вместе с Алексеем Луценко мы предприняли атаку и уехали в составе хорошей группы. На последнем подъеме группа поехала очень быстро, но мне удалось зацепиться за лидеров и на вершине, и затем на спуске. Какое-то время мы проехали организованно, но в конце концов наше преследование расстроилось из-за того, что у некоторых команд было по несколько гонщиков, которые начали атаковать один за другим. За 2 километра до финиша я атаковал сам, но меня догнали за 500 метров до финишной черты.

Я все еще постарался спринтовать теми силами, которые остались у меня в ногах, и завершил этап на седьмом месте. Ноги работали хорошо, и думаю, что у меня получилась неплохая попытка, так что я доволен сегодняшним днем. Для меня это большой день, ведь это "Тур де Франс", и на таком этапе, как сегодня, мне удалось оказаться впереди с сильнейшими гонщиками. Если сравнивать с прошлым годом, то я сделал серьезный шаг вперед. Что ж, седьмое место - это здорово, ну а в следующий раз я постараюсь улучшить этот результат, - сказал Уль. 

Добавим, что в общем зачете Луис Леон Санчес занимает девятое место, а Уль - 56-е. 

 

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Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Луценко Алексей Франция

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