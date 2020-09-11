"Я сделал серьезный шаг вперед" - Уго Уль о 12-м этапе "Тур де Франс"

Ставший седьмым по итогам 12-го этапа "Тур де Франс"
велогонщик "Астаны" Уго Уль
считает, что сделал серьезный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, сообщает официальный сайт
казахстанской команды.
- В финале было очень трудно, и я доволен тем, что смог остаться впереди с сильнейшими гонщиками. Сначала вместе с Алексеем Луценко
мы предприняли атаку и уехали в составе хорошей группы. На последнем подъеме группа поехала очень быстро, но мне удалось зацепиться за лидеров и на вершине, и затем на спуске. Какое-то время мы проехали организованно, но в конце концов наше преследование расстроилось из-за того, что у некоторых команд было по несколько гонщиков, которые начали атаковать один за другим. За 2 километра до финиша я атаковал
сам, но меня догнали за 500 метров до финишной черты.
Я все еще постарался спринтовать теми силами, которые остались у меня в ногах, и завершил этап на седьмом месте. Ноги работали хорошо, и думаю, что у меня получилась неплохая попытка, так что я доволен сегодняшним днем. Для меня это большой день, ведь это "Тур де Франс", и на таком этапе, как сегодня, мне удалось оказаться впереди с сильнейшими гонщиками. Если сравнивать с прошлым годом, то я сделал серьезный шаг вперед. Что ж, седьмое место - это здорово, ну а в следующий раз я постараюсь улучшить этот результат, - сказал Уль.
Добавим, что в общем зачете Луис Леон Санчес
занимает девятое место, а Уль - 56-е.
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