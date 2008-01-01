Велогонщик "Астаны" заразился коронавирусом

Канадский велогонщик "Астаны" Уго Уль
сообщил в интервью канадскому изданию LaPresse, что сдал положительный тест на COVID-19
, болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости
.
Оба теста Уля перед "Туром Польши"
были отрицательными, но на прошлой неделе он сдал положительный тест.
"Это наверняка произошло в транспорте или в отеле", - сказал Уль, отметив, что мог заразиться в общей столовой. - "Пользуясь буфетом, вы не застрахованы от того, что у повара болезнь тоже может протекать бессимптомно. У меня нет какой-то непривычной усталости, ни температуры, ни кашля, ни боли в моих легких, ни потери аппетита".
По информации Cyclingnews, больше никто из "Астаны" не сдавал положительных тестов на коронавирус.