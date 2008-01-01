Велогонщик "Астаны" заразился коронавирусом

Ранее у него оба теста были отрицательными.

Уго Уль. Фото: cycling.kz©
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Сегодня 07:14
Канадский велогонщик "Астаны" Уго Уль сообщил в интервью канадскому изданию LaPresse, что сдал положительный тест на COVID-19, болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости.

Оба теста Уля перед "Туром Польши" были отрицательными, но на прошлой неделе он сдал положительный тест.

"Это наверняка произошло в транспорте или в отеле", - сказал Уль, отметив, что мог заразиться в общей столовой. - "Пользуясь буфетом, вы не застрахованы от того, что у повара болезнь тоже может протекать бессимптомно. У меня нет какой-то непривычной усталости, ни температуры, ни кашля, ни боли в моих легких, ни потери аппетита".

По информации Cyclingnews, больше никто из "Астаны" не сдавал положительных тестов на коронавирус.
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0
Сегодня 07:14
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