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Велогонщик "Астаны" заразился коронавирусом

Ранее у него оба теста были отрицательными.

Велогонщик "Астаны" заразился коронавирусом
Уго Уль. Фото: cycling.kz©
Новости спорта Другие Велоспорт
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Канадский велогонщик "Астаны" Уго Уль сообщил в интервью канадскому изданию LaPresse, что сдал положительный тест на COVID-19, болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости.

Оба теста Уля перед "Туром Польши" были отрицательными, но на прошлой неделе он сдал положительный тест.

"Это наверняка произошло в транспорте или в отеле", - сказал Уль, отметив, что мог заразиться в общей столовой. - "Пользуясь буфетом, вы не застрахованы от того, что у повара болезнь тоже может протекать бессимптомно. У меня нет какой-то непривычной усталости, ни температуры, ни кашля, ни боли в моих легких, ни потери аппетита".

По информации Cyclingnews, больше никто из "Астаны" не сдавал положительных тестов на коронавирус.

 

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Метки:
велоспорт Астана велокоманда Коронавирус

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