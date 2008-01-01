В Канаде из-за пандемии коронавируса отменили две велогонки Мирового тура

Они должны были состояться 11 и 13 сентября.

Фото: astanaproteam.kz©
Новости спорта Другие Велоспорт
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Вчера 11:03

Организаторы двух канадских велогонок Мирового тура отказались от их проведения из-за пандемии коронавируса, передают РИА Новости.

Гран-при Квебека и Монреаля должны были состояться 11 и 13 сентября соответственно.

Организаторы после тщательного анализа ситуации пришли к выводу, что невозможно выполнить все санитарные требования для гарантии безопасного проведения гонок, учитывая, что пандемия продолжается

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Метки:
Коронавирус
Другие Велоспорт
0
Вчера 11:03
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