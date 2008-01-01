В Канаде из-за пандемии коронавируса отменили две велогонки Мирового тура

Организаторы двух канадских велогонок Мирового тура отказались от их проведения из-за пандемии коронавируса, передают РИА Новости.

Гран-при Квебека и Монреаля должны были состояться 11 и 13 сентября соответственно.

Организаторы после тщательного анализа ситуации пришли к выводу, что невозможно выполнить все санитарные требования для гарантии безопасного проведения гонок, учитывая, что пандемия продолжается

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне