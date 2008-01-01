Alaman Gamer состоится в Казахстане

Любители киберспорта сразятся с профессиональной командой за звание чемпиона и денежный приз в один миллион тенге.

Соревнование пройдет по дисциплине CS:GO 18 ноября в 19:00. В его рамках планируется провести два полуфинала и один финал.

Организаторами выступили Казахстанская федерация киберспорта (Qazaq Cybersport Federation) и АО "Казахтелеком". Общий призовой денежный фонд соревнования составил один миллион тенге.

Приз за первое место составит 500 тысяч тенге, за второе - 250 тысяч тенге, за третье и четвертое места - 125 тысяч тенге.

Отметим, что в ходе регистрации поступило 53 заявки на участие. Из них в прямом эфире были определены три коллектива, которые сразятся с сотрудниками киберспортивной платформы Pinger Pro.

Для аудитории организаторы приготовили отдельный конкурс и призы.

Сама игра будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале Pinger Pro. При этом обеспечить себе качественный просмотр и даже участие в кибертурнирах казахстанцы смогут при помощи пакета услуг Ultra от АО "Казахтелеком", который способен поддерживать суперскорость до 500 мегабит в секунду!