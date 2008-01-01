Доигрался. Неймара заблокировали на Twitch

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии Неймар временно перестанет проводить трансляции своих игр на стриминговом сервисе Twitch. Звезда футбол получил бан от администрации сайта. Подробнее в материале Vesti.kz.



Аккаунт футболиста был отключен вчера, 9 ноября. Также недоступны все его трансляции. В администрации не назвали причины такого решения. Возможно, это связано с нарушением авторских прав. Бразилец использовал музыкальное сопровождение без разрешения правообладателей. Это первое нарушение правил со стороны Неймара.



Зачастую, наказание за первый проступок может оказаться несерьезным. В лучшем случае, футболист не сможет подключить трансляцию от суток до четырех недель. Все зависит от степени провинности стримера. В случае если проступок оказался серьезным, аккаунт блокируется навсегда. Однако стример может подать аппеляцию и доказать свою невиновность. В этом случае ограничения снимаются незамедлительно.



К слову, летом 2020 года на Twitch.tv были озвучены новые правила, по которым, нельзя выкладывать оригинальную музыку без наличия разрешения. Это ограничение не пришлось по нраву многим стримерам, которые начали искать лазейки в правилах и нашли несколько решений.

Во-первых, использовать скрипты для удаления запрещенной музыки или использовать чистый продукт, свободный от авторских прав. Есть целый список музыкантов, которые разрешили использовать свою музыку на Twitch-трансляциях.







В крайнем случае Неймар может создать новый аккаунт для трансляций. Сомнений в том, что он быстро соберет себе подписчиков - нет никаких. Особенно если посмотреть на его яркие хайлайты с эфиров:



Неймара напугали во время стрима. Реакция звезды обязательна к просмотру



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Напомним, что карьеру стримера Неймар начал с осени 2020 года. Обычно бразилец играл в CS:GO и Among Us с друзьями, а также общался со зрителями. За первой трансляцией Неймара в октябре следило около 100 тысяч человек.

При этом Неймар создал канал еще в 2017 году, но не проводил трансляции до октября. Всего на канал подписано более 200 тысяч пользователей.

Неймар - давний поклонник CS:GO. Он неоднократно встречался со звездами бразильского киберспорта, включая FURIA Esports и игроков команд Габриэля FalleN Толедо. В социальных сетях футболист общался с Александром s1mple Костылевым, а также делился хайлайтами из шоу-матча, в котором участвовал нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.