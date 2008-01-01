Неймара напугали во время стрима. Реакция звезды обязательна к просмотру

Бразильский форвард ПСЖ Неймар стал жертвой пранка, передает корреспондент Vesti.kz. Во время традиционного стрима на аккаунте в Twitch звезду футбола напугал один из его друзей.

Футболист был сосредоточен на игре, когда ему подсказали, что кто-то находится за его спиной. Неймар действительно испугался и сказал "пару ласковых" своему другу, нарядившемуся в костюм зомби.



Отметим, что в этом году футболист начал транслировать свои игры на сервисе Twitch, созданном еще в 2017 году. Его первый эфир собрал около ста тысяч зрителей.

Сам Неймар - давний поклонник CS:GO. Он дружит со звездами бразильского киберспорта и украинским игроком Александром s1mple Костылевым.