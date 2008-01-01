В кибертурнирах Alaman FastCup приняли участие почти семь тысяч казахстанцев

Каждую неделю казахстанским киберспортсменам предоставляется шанс выиграть денежный приз, сообщают Vesti.kz.

Соревнования проходят по киберспортивным дисциплинам, которые участники выбирают сами путем голосования. Турниры обычно проводятся по Main-дисциплинам и двум другим по итогам голосования. При этом Main чередуются каждую неделю: PUBG Mobile, Fortnite, СS:GO.

При этом топ-3 самых популярных дисциплин по итогам голосования стали Clash Royale, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, PUBG PC.

Организаторами чемпионата выступили Казахстанская федерация киберспорта (Qazaq Cybersport Federation) и АО "Казахтелеком".

Общий призовой денежный фонд соревнования составил пять миллионов тенге, который будет распределен между победителями 62 турниров.

Турниры Alaman FastCup начались в Казахстане с 17 июля. На 23 октября уже проведено 45 игр по разным дисциплинам, в них приняли участие 6 849 человек. Разыграно 4,3 миллиона тенге.

Соревнования продлятся до конца текущего года еженедельно на казахстанской платформе Pinger.Pro. А для игроков и зрителей битвы АО "Казахтелеком" предлагает использовать пакет услуг Ultra, который способен обеспечить подключение на суперскорости до 500 мегабит в секунду! Этого хватит не только для участия в кибертурнирах, но и для видеосвязи с друзьями и близкими, а также для просмотра на гаджете любого видеопродукта в ТВ-пакетах тарифа.