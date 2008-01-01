Кибертурнир Alaman Gamer состоится в Казахстане

Любители из Казахстана сразятся с профессиональными киберспортсменами за звание чемпиона и денежный приз в один миллион тенге. Соревнование пройдет по дисциплине PUBG Mobile.

Регистрация на международный турнир начнется 23 октября в 17:00. Первые 12 команд, которые оставили заявку, и станут участниками игры.

Отметим, что кибертурнир пройдет 25 октября в 15:00. В списке приглашенных профессиональных коллективов оказались отечественные Konina Power и KDV Esports, а также представители СНГ - Na'Vi и 1218. В рамках соревнования планируется провести три игры, где победитель будет выбран по сумме набранных очков.

Организаторами чемпионата выступили Казахстанская федерация киберспорта (Qazaq Cybersport Federation) и АО "Казахтелеком". Общий призовой денежный фонд соревнования составил один миллион тенге.

Приз за первое место составит 500 тысяч тенге, за второе - 250 тысяч тенге, за третье место - 150 тысяч тенге и за четвертое место - 100 тысяч тенге. Для аудитории организаторы приготовили отдельный конкурс и призы.

В целом серия киберспортивных турниров Alaman, стартовавшая в Казахстане в начале года, направлена на популяризацию данного направления среди молодежи. При этом в стране уже проводиться ряд крупных турниров среди активной молодежи.

Все это органично связывается с продвигаемым пакетом услуг Ultra от АО "Казахтелеком", который способен обеспечить подключение на суперскорости до 500 мегабит в секунду! Этого хватит не только для участия в кибертурнирах, но и для видеосвязи с друзьями и близкими, а также для просмотра на гаджете любого видеопродукта в ТВ-пакетах тарифа.