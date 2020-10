Окрутила лидера NaVi и завела инстаграм для собаки. Знакомимся с обворожительной стримершой из Украины

Накануне команда NаVi по Counter Strike: Global Offensive с большим трудом пробилась в плей-офф турнира IEM New York Online. Вероятно, мысли лидера клубабыли забиты одной из самых известных стримерш СНГ-региона Vesti.kz предлагают познакомиться с подругой популярного киберспортсмена.Общаться парочка начала недавно, но уже успела привлечь к себе внимание. Пока Костылев "рубится" в европейских турнирах, Арина развлекает пользователей СНГ на своем аккаунте в Twitch.tv, где она проводит стримы по League of Legends, Heroes of The Storm, PUBG, CS, OVERWATCH и GTA, а также другим популярным дисциплинам.Свой аккаунт AhriNyan она создала в 2015 году, но зрители узнали о ней лишь год спустя. Сейчас на нее подписаны более полумиллиона человек. Она выходит в эфир регулярно, по нескольку раз в неделю. Кстати, ник девушки появился довольно просто - она добавила к своему имени "нян" (босс - на японском - прим. Vesti.kz). Она любит общаться со зрителями, смотреть фильмы, танцевать и готовить блюда вместе с подписчиками. Популярность к девушке пришла за ее простоту в общении с аудиторией.Девушке сейчас 18 лет. Она живет в Киеве (Украина) и ведет здоровый образ жизни. В свободное время катается на велосипеде и сноуборде. У нее есть две ручные крысы и собака по прозвищу Диппер. У пса есть даже свой инстаграм-аккаунт, на который подписаны более восьми тысяч человек.Арина очень любит путешествовать и уже успела посетить различные страны, среди которых Греция, Хорватия, Франция, Япония и Украина.