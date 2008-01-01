"Огонь получилась". Косплеер из Казахстана примерила на себя образ супергероя и удивила фанатов

Казахстанская косплеерша Лариса Сергиенко
продемонстрировала свой новый образ, созданный на основе персонажа "Черная Вдова" из комиксов Marvel, передает корреспондент Vesti.kz
.
На опубликованный в Instagram пост живо отреагировали подписчики девушки.
"Тот случай, когда косплей лучше оригинала", - отметил один из пользователей.
"Сначала стреляет, потом смотрит в кого", - подчеркнул другой.
Еще один из подписчиков подписал: "Наташка-то огонь получилась".
"Офигенно", - высказался другой.
"Некоторые мои работы очень откровенны". Как из алматинского программиста получилась эффектная косплеерша
Отметим, что Лариса в этой сфере уже три года. На ее счету более 50 образов и участие в нескольких международных фестивалях.
Ранее другой супергеройский образ продемонстрировала
популярная косплеерша из Казахстана Айгерим Дунамис.