"Огонь получилась". Косплеер из Казахстана примерила на себя образ супергероя и удивила фанатов

Она в этой сфере больше трех лет.

Фото: instagram.com/nix_cosplays
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Сегодня 15:02
Казахстанская косплеерша Лариса Сергиенко продемонстрировала свой новый образ, созданный на основе персонажа "Черная Вдова" из комиксов Marvel, передает корреспондент Vesti.kz.

На опубликованный в Instagram пост живо отреагировали подписчики девушки.

"Тот случай, когда косплей лучше оригинала", - отметил один из пользователей.

"Сначала стреляет, потом смотрит в кого", - подчеркнул другой.

Еще один из подписчиков подписал: "Наташка-то огонь получилась".

"Офигенно", - высказался другой.



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Отметим, что Лариса в этой сфере уже три года. На ее счету более 50 образов и участие в нескольких международных фестивалях.

Ранее другой супергеройский образ продемонстрировала популярная косплеерша из Казахстана Айгерим Дунамис.
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Сегодня 15:02
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