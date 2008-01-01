Кибертурниры Alaman #StayHome 3 стартовали в Казахстане

Победители третьего сезона Alaman #StayHome получат 12 миллионов тенге, передают Vesti.kz.

Казахстанская федерация киберспорта (Qazaq Cybersport Federation) совместно с АО "Казахтелеком" организовали третий сезон крупнейшего турнира в стране Alaman #StayHome 3.

Соревнование планируется провести по 12 дисциплинам. В их числе: PUBG Mobile, CS:GO, Fortnite, Starcraft II, League Of Legends, Clash Royale, R6: Siege, FIFA 20, Mobile Legends: Bang Bang, а также три дисциплины, которые организаторы пообещали анонсировать позже.

Призовой фонд мероприятия составит 12 миллионов тенге. При этом турнир продлится два месяца и завершится в первых числах декабря.

Фанаты смогут посмотреть все этапы соревнования в прямом эфире на YouTube канале Pinger Pro. А для особо активных зрителей АО "Казахтелеком" приготовил ценные призы.

Отметим, что посмотреть качественную трансляцию пользователям поможет пакет услуг Ultra от АО "Казахтелеком", который способен обеспечить подключение на суперскорости до 500 мегабит в секунду! Этого хватит как для участия в турнирах, так и для их просмотра.