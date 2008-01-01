Национальный чемпионат по киберспорту начался в Казахстане

Призовой фонд - пять миллионов тенге.

Новости спорта Киберспорт 0 Сегодня 14:14

Киберспортсмены Казахстана поборются за звание чемпионов и денежный приз в 5 миллионов тенге.



Соревнование проходит по трем дисциплинам. Регистрация на отборочный турнир Alaman National уже началась, она продлится до 15 октября по дисциплине Fortnite и до 23 октября по Clash Royale и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. В соревновании может принять участие любой желающий казахстанец.



Организаторами чемпионата выступили Казахстанская федерация киберспорта (Qazaq Cybersport Federation) и АО "Казахтелеком". Общий призовой денежный фонд соревнования составил пять миллионов тенге.



Планируется, что финал чемпионата пройдет в Нур-Султане в конце ноября. При этом все расходы на трансфер, проживание и питание спортсменов организаторы берут на себя.



Цель серии турниров Alaman - творчески занять людей, лишившихся традиционного офлайн-досуга, используя соревновательную составляющую киберспортивных дисциплин. Турнир дает возможность направить энергию в правильное русло. Все это органично связывается с продвигаемым пакетом услуг Ultra от АО "Казахтелеком", который способен обеспечить подключение на суперскорости до 500 мегабит в секунду! Этого хватит не только для участия в кибертурнирах, но и для видеосвязи с друзьями и близкими, а также для просмотра на гаджете любого видеопродукта в ТВ-пакетах тарифа вместо похода в кинотеатр.