"Некоторые путают нас с любителями ролевых игр". Казахстанка рассказала о главных сложностях косплея

Японская культура и аниме оказали неизгладимое впечатление девушку Алтынай из Нур-Султана. Это увлечение привело к тому, что она стала одним из ярчайших представителей косплея в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.
Она увлеклась косплеем в 2014 году. С самого детства любила рисовать, шить и мастерить.
Алтынай всегда была интересна японская культура и аниме. Благодаря этому она узнала о косплее и захотела попробовать себя в этом деле.
"Я делаю костюмы нечасто. В основном для фестивалей и иногда в свободное время. Это занимает много сил, времени и денег. На моем счету больше 20 персонажей. Фестивали, в основном, проходят в Алматы и Нур-Султане. Я стараюсь посещать их все. В прошлом году приняла участие в Geek time fest, Comic con Astana, Hanabi fest, Almakon", - поделилась косплеерша.
Она параллельно работает в Geek магазине и занимается кастомизацией одежды (роспись одежды специальными красками - прим Vesti.kz).
"По образованию я художник. Это очень помогает в моем хобби. Косплей объединяет в себе много направлений. Многие думают, что это просто, и принимают косплееров за аниматоров. Но мало кто знает, что косплееры делают все своими руками.
Мало просто скрафтить костюм, надо знать самого персонажа, его привычки и характер. Если выступаешь на фестивалях, то необходимо продумывать и выступление. То есть, ты сам себе режиссер и постановщик.
Благодаря косплею, я продолжаю учиться чему то новому. Каждый новый костюм - это вызов самой себе. Косплей помог мне преодолеть страхи сцены и публики. Я познакомилась с разными людьми и нашла новых друзей".
В Казахстане зарабатывать косплеем получается не у всех. По словам девушки, кто-то делает костюмы на заказ, кто-то продает свои старые костюмы. С каждым годом призы для косплееров становятся все лучше, а на прошлогоднем Сomic Con Astana гран-при составил полтора миллиона тенге. При этом косплееров часто зовут на различные киберспортивные мероприятия.
- А как ваши родные и близкие относятся к вашему делу?
- Скажите, а как обычные люди сейчас относятся к косплеям? Развивается ли сфера в нашей стране?
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