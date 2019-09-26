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"Некоторые путают нас с любителями ролевых игр". Казахстанка рассказала о главных сложностях косплея

Она увлеклась этим делом шесть лет назад.

"Некоторые путают нас с любителями ролевых игр". Казахстанка рассказала о главных сложностях косплея
Фото: instagram.com/gol_d_moon
Новости спорта Киберспорт
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Японская культура и аниме оказали неизгладимое впечатление девушку Алтынай из Нур-Султана. Это увлечение привело к тому, что она стала одним из ярчайших представителей косплея в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

Она увлеклась косплеем в 2014 году. С самого детства любила рисовать, шить и мастерить.

Алтынай всегда была интересна японская культура и аниме. Благодаря этому она узнала о косплее и захотела попробовать себя в этом деле.

"Я делаю костюмы нечасто. В основном для фестивалей и иногда в свободное время. Это занимает много сил, времени и денег. На моем счету больше 20 персонажей. Фестивали, в основном, проходят в Алматы и Нур-Султане. Я стараюсь посещать их все. В прошлом году приняла участие в Geek time fest, Comic con Astana, Hanabi fest, Almakon", - поделилась косплеерша.

Она параллельно работает в Geek магазине и занимается кастомизацией одежды (роспись одежды специальными красками - прим Vesti.kz).

"По образованию я художник. Это очень помогает в моем хобби. Косплей объединяет в себе много направлений. Многие думают, что это просто, и принимают косплееров за аниматоров. Но мало кто знает, что косплееры делают все своими руками.

Мало просто скрафтить костюм, надо знать самого персонажа, его привычки и характер. Если выступаешь на фестивалях, то необходимо продумывать и выступление. То есть, ты сам себе режиссер и постановщик.

Благодаря косплею, я продолжаю учиться чему то новому. Каждый новый костюм - это вызов самой себе. Косплей помог мне преодолеть страхи сцены и публики. Я познакомилась с разными людьми и нашла новых друзей".

В Казахстане зарабатывать косплеем получается не у всех. По словам девушки, кто-то делает костюмы на заказ, кто-то продает свои старые костюмы. С каждым годом призы для косплееров становятся все лучше, а на прошлогоднем Сomic Con Astana гран-при составил полтора миллиона тенге. При этом косплееров часто зовут на различные киберспортивные мероприятия.

- На каждом фестивале происходят курьезные случаи. Но был один эпизод, когда меня не пускали на поезд с большой сумкой, в которой была огромная голова лошади из игры Alice Madness. Я почти опоздала на поезд и не было времени разбираться с этим. Мне пришлось оставить сумку прямо на перроне. Хорошо, что за мной приехала подруга, которая забрала сумку в итоге.

- Скажите, а есть ли большие планы, связанные с косплеем?

- Я не особо люблю говорить о предстоящих планах, учитывая обстановку в мире. Хотелось бы принять участие в зарубежных фестивалях и сделать еще более сложные костюмы.

- А как ваши родные и близкие относятся к вашему делу?

- Родители никогда не были против моих увлечений. Всегда поддерживают и помогают. Папа всегда приходит на помощь, если я не успеваю, крафтит вместе со мной. А такое бывает часто перед фестивалем.

- Алтынай, а вы играете в видеоигры? Увлекаетесь киберспортом?

- Мне нравятся игры, но я не очень хороший игрок. И стараюсь не тратить на это много времени. Но если делаю образ из игры, стараюсь по максимуму узнать своего персонажа, если есть возможность, пробую поиграть. Не скажу, что я фанат чего то определенного. Недавно прошла Diablo 3. А так нравятся игры на подобии Alice Madness Returns, Detroit:Become Human, Last of us.

- А кто является вашим кумиром?

- Мне нравится творчество зарубежных косплееров Kinpatsu и Kamui

- Скажите, а как обычные люди сейчас относятся к косплеям? Развивается ли сфера в нашей стране?

- В основном люди интересуются, откуда мы берем такие костюмы. Думают, что они сделаны на заказ. Но в основном относятся с пониманием. Конечно, бывают и неприятные случаи. Иногда мужчины думают, что косплееры - это любители ролевых игр. Видимо, костюмы они видят только в одной цели. Это, конечно, неприятно, но ситуация потихоньку меняется, и благодаря фестивалям люди меняют свое мнение. Несколько лет назад фестивали были только для тех кто "в теме". Но сейчас туда приходят всей семьей.

- А есть ли соперничество между косплеерами?

- Когда есть хороший приз на фестивалях, всегда будет соперничество. Конечно, есть косплееры, которые выступают для себя, для кайфа. Они не рассчитывают на какие-то призы, но получить награду - это всегда приятный бонус.

 

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Метки:
Киберспорт Девушки киберспорта

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