"Мои образы знают далеко за пределами страны". Казахстанка - о путанице с аниматорами, пользе косплея и его развитии

Казахстанкаявляется одним из старожилов косплейной сферы страны. На ее счету десятки эффектных образов из популярных игр. Девушка считает свое хобби искусством, которое заслуживает особого внимания. В интервью Vesti.kz она назвала главные качества косплеера и перспективы развития косплея в Казахстане.Сати узнала о косплее в 2009 году, познакомившись с компанией ребят, увлекавшихся этим делом. По словам девушки, в Алматы это было чем-то новым: о косплее знали очень немногие и лишь единицы занимались этим.- Сейчас косплей тесно связан с игровой индустрией. У нас, как и во всем мире, он популяризировался через аниме. Мой первый костюм был на персонажа из аниме D.Gray-man - по этому сериалу мы, собственно, и поставили сценку. Тогда у нас был всего один клуб любителей. Он несколько раз в году устраивал локальные косплей-фестивали. Сейчас многие косплееры делают костюмы ради фотосессий и мини-фильмов. Тогда почти каждый из нас почитал за обязанность участие в конкурсе, одиночное или в группе. Словно постановка мини-сценки, как в театре.По мнению Сати, в косплее мало просто сделать костюм. Любая модель может фотографироваться и дефилировать, но нужно вживаться в свой образ и становиться на время своим героем. Это необходимо для того, чтобы представить интересную сценку. В противном случае зрителям будет просто неинтересно.- Многим, и мне в том числе, косплей помог преодолеть страх выступлений на публике и сломать психологические барьеры. Если косплеер свой костюм не заказывает, а создает сам для себя или на заказ кому-то, то получает еще и опыт художника и швеи. В случае, если в костюм проводится подсветка, то и электрика. Это прекрасно развивает пространственное мышление, - отмечает Сати.Девушка признается, что ее вдохновляет приносить в мир что-то волшебное. Она берет идею, существующую только на бумаге, и оживляет этот образ.- Я очень рада видеть, что в Алматы косплей-комьюнити расширяется с каждым годом. Теперь нас уже не путают с аниматорами, а фестивали становятся масштабней. Для косплееров появилось много интересной, хорошо поощряемой работы. В прошлом году наша страна провела свой официальный ComicCоn в Астане. Туда были приглашены именитые косплееры из-за рубежа, звезды кино и интернета. С каждым годом косплееры берут все новые высоты, наши костюмы и их конструкции становятся сложнее и зрелищнее. Замечательно, что сейчас в городе можно найти почти любой материал для крафта или шитья.- Я увлекаюсь этим, но стараюсь тратить на это минимум времени. И хотя у меня есть несколько сложных образов по Dota2, сама лично я никогда не играла в нее. Я являюсь фанатом легендарного WarCraft. Среди моих фаворитов такие онлайн игры, как League of legends, The Lord of the Rings Online.- Хобби. В обычной жизни я дизайнер и художник.- Основных своих целей в косплее я уже достигла. Мои образы знают далеко за пределами Казахстана. Я создала такие костюмы, о которых даже не мечтала. Цели - посетить самые крупные косплей-фестивали по всему миру.