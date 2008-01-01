Кибербитва за один миллион тенге состоялась в Казахстане

Две команды по пять стримеров соревновались в шоу-матче по дисциплине CS:GO до двух побед за призовой фонд в один миллион тенге, передают Vesti.kz.

30 сентября в Казахстане состоялся шоу-матч среди стримеров в рамках проекта Alaman Stream 2. В соревновании участвовали две команды. В их числе "Айдаһарлар" с составом игроков: Areke, Duka, Balabai, Arman Pirmanov, Leo kz, а также команда "+W", за которую сыграли Q.Bro, Alti, Gonzo, Danik Real Smittyfield.

"Мы пригласили стримеров из разных дисциплин, и, несмотря на это, матч выдался жарким. В непривычном для себя шутере стримеры все же показывали отличные хайлайты и выдавали неберущиеся клатчи.

Помимо эфира на нашем канале, каждый участник стримил на своих каналах, и все ради вашего удовольствия! В упорной борьбе команда держалась достойно: камбекала и брала невозможные раунды, но "+W" не смогли сдержать натиск "Драконов". Поздравляем команду с победой!" - сообщили в пресс-службе Федерации киберспорта.

Общий призовой фонд матча составил один миллион тенге. Из них 600 тысяч выиграла команда "Айдаһарлар" и 400 тысяч - "+W".

Отметим, что в проекте Alaman Stream 2 соревнуются не только сами участники турнира, но и их болельщики. Каждый фанат мог помочь любимому стримеру своим голосом. При этом среди наиболее активных фанатов был разыгран ряд ценных призов: смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты от Huawei.