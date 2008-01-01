"Некоторые мои работы очень откровенны". Как из алматинского программиста получилась эффектная косплеерша

Порой случай предопределяет дальнейшую судьбу. Именно так произошло в жизни 21-летней казахстанки Ларисы. Вряд ли три года назад девушка представляла, что станет одной из востребованных косплеерш страны. Vesti.kz
предлагают познакомиться с ее историей и амбициозными планами.
- Я оказалась в косплее совершенно случайно. Увидела объявление, что нужна девушка в косбенд для выступления на фестивале. Я вызвалась, и это очень сильно затянуло. Мне тогда было 18 лет, и я даже не знала, что у нас такое есть. Для меня это стало открытием. С тех пор ни одного фестиваля не пропускаю, и на моем счету более 50 различных образов.
- Насколько выгодно заниматься косплеем?
- В нашей стране не особо выгодно, больше для души. Мне приходится искать разные способы монетизации. Продаю фотографии, делаю костюмы на заказ, выступаю на всех ивентах. На некоторые костюмы донатят (делают пожертвования - прим. Vesti.kz). Но полноценно косплей себя не окупает.
- А параллельно чем занимаетесь?
Я работаю ведущим настольных ролевых игр в квестории. Это игры с сюжетом, где у каждого свой персонаж и своя цель, которой нужно достичь. Иногда я веду в одном из своих костюмов, чтобы полностью погрузить людей в атмосферу.
- В каких фестивалях участвовали?
- Я участвовала во всех алматинских и в Бишкеке. Это фестивали Not bad fest, geek fest, almacon. На своем первом выступлении в составе косбенда получила "Лучший дебют". В 2018 году выиграла на ГИК-фестивале. В прошлом году заработала приз на notbad fest.
- Сколько времени и денег уходит на один костюм?
- Все зависит от его сложности. Можно собрать костюм за вечер, а можно сидеть над ним полгода. На костюмы, которые я выбираю, в среднем уходит от 20 до 40 тысяч тенге. На некоторые - гораздо больше.
- Как близкие относятся к вашему увлечению?
- Мама сначала думала, что я в скором времени остыну. Но этого не произошло. Она привыкла и теперь меня поддерживает. Парень косплеит вместе со мной.
Некоторые костюмы делаем вместе. Я сейчас работаю над тремя костюмами моей мечты. Это Иллидан из World of Warcraft, Серсея из Игры престолов и Лагерта из Викингов. Все эти костюмы очень сложные, и я долго улучшала свой навык, чтобы начать их делать. Есть мечта попасть на российский крупный фестиваль и на наш Comic-con. В этом году хотела, но, увы, его отменили.
- Самая запоминающаяся история из вашей косплейной карьеры?
- Меня позвали сниматься в рекламе в костюме Дейенерис Таргариен. Я сшила его за пару дней. После этого костюм Дейенерис стал самым востребованным. Меня звали на разные мероприятия поработать в нем много раз.
- На кого учились?
- Дизайнер-программист, но по профессии мне не понравилось работать. Я думала, дизайнер - это творческая профессия, но оказалось, что нет. Мне нравится приносить людям радость, поэтому я люблю косплей и свою работу.
- А вы геймер?
- Да. Не профи, но очень люблю игры. Все игры, которые мне нравятся, я косплею. Я начала с "Легенды о Зельде". Затем я поиграла в "Ведьмака" и влюбилась. По нему у меня больше всего косплея. Сейчас играю в Warcraft 3.
- Назовите своих кумиров?
- Из актеров я обожаю Еву Грин. Косплею ее образы в фильмах. Мой идеал женской красоты. Из косплееров я восхищаюсь Элисон Табиттой и Камуи.
- А как вы подбираете образы?
- А вообще я просто делаю тех персонажей, которые мне нравятся. В основном я выбираю для косплея сильных женских персонажей, так как их истории западают мне в душу. Я считаю, что без любви и фанатизма хороший косплей не получится. Из-за этого некоторые мои косплеи очень откровенны.
У Ларисы очень большие и амбициозные планы. Добившись определенного успеха в косплеях, девушка готовится к дебюту в роли стримерши. Сейчас она собирает деньги для необходимого оборудования. Пожелаем ей удачи и с нетерпением будем ждать первого стрима.