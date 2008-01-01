Вратарь ПСЖ бегает быстрее Роналду и Месси. Разбираемся с топовыми игроками FIFA 21

Популярный футбольный симулятор FIFA 21 еще до релиза вызвал бурные обсуждения не только у игроманов, но и у самих футболистов. Многие решения создателей игры выглядят нелогичными, передает корреспондент Vesti.kz.



Возьмем к примеру лучших игроков планеты - португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. "Каталонец" лишь по дополнительным показателям опередил своего извечного соперника. Однако по большинству параметров тандем сильнейших не входит даже в топ-100. К примеру, по физической подготовке, где лидирует голкипер "Ливерпуля" Алиссон. Однако это можно списать на возраст футболистов.





Гораздо забавнее выглядит графа дриблинг. Месси по этому показателю первый, но техника Роналду хуже, чем у голкиперов Марка Андре Тер Штегена, Кейлора Наваса и все того же Алиссона.







Кстати, Месси уже не лучший распасовщик. Его опередили пара хавбеков из "Манчестер Сити" - Кевин де Брюйне и Эдерсон. Не обошлось без интересных моментов и с аргентинской иконой "Барсы". В графе "удары" Роналду лидирует безоговорочно, а Месси замыкает тройку. Между ними вклинился - кто бы вы подумали? - голкипер "Атлетико" Ян Облак. Весело, правда?

И на закуску. Вышеназванный Навас бегает быстрее и Роналду, и Месси. При этом быстрее аргентинца стометровку преодолевают еще несколько вратарей. Подробнее со статистикой игроков в симуляторе можно ознакомиться по этой ссылке.



Отметим, что релиз игры запланирован на 9 октября. При этом нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе первым в мире получил лицензионный диск FIFA 21 от EA Sports.