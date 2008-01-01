Очень крутая училка. Преподаватель английского языка из Казахстана делает красивые косплеи

Не всем удается стать топовым стримером и собирать большую аудиторию на своих эфирах. К примеру, казахстанка Елена не смогла пойти по этому пути, а предпочла посвятить свободное время только косплею. Vesti.kz предлагают получше узнать девушку, посетившую несколько международных выставок.



Елена начала серьезно увлекаться новым хобби с конца 2017 года. В 23 года она училась на первом курсе магистратуры и собиралась ехать на учебу по обмену в Польшу.

В то время она читала "Ведьмака" и решила воплотить образ персонажа Цири. Организаторы с удовольствием приняли новичка на Comic con в Варшаве.

Этот успех вдохновил девушку, которая принялась готовить другие образы. Наиболее яркими получились персонажи Сансы Старк из сериала "Игра Престолов" и Ядовитый Плющ из игры Injustice 2.



В свободное время Елена смотрит сериалы, играет в видеоигры и читает фэнтези. Она не профессиональный геймер. Любит "рубиться" в The Elder Scrolls online, Assassin's Creed, Dishonored, Smite и the Witcher. В ее планах купить швейную машинку и научиться шить новые костюмы. Она начинала крупный косплей на Comic Con 2020, но из-за отмены мероприятия приостановила деятельность.



Она не считает себя интересным стримером, предпочитая делать то, что у нее получается лучше всего. В данный момент девушка работает преподавателем английского языка.



"Меня очень поддерживают родные. Они давно привыкли, что я не совсем обычная, что ли, в их понимании", - отмечает Елена.



Косплей прекрасен своими эмоциями. Девушка говорит, что выигрыши лишь перекрывают стоимость костюма. Однако яркие впечатления от процесса, общения и атмосферы окупают все трудности и старания.



