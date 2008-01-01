Популярная казахстанская косплеерша восхитила фанатов ярким супергеройским образом

Киберспортом занимается с 13 лет.

Фото: instagram.com/aigera_dunamis
Новости спорта Киберспорт
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Сегодня 10:55
Известная казахстанская киберспортсменка и косплеерша Айгерим Дунамис продемонстрировала свой новый образ, созданный на основе персонажа Женщины-кошки из комиксов Marvel, передает корреспондент Vesti.kz.

Айгерим опубликовала видеоролик в своем Instagram и подписала: "Этому городу нужен новый герой, или я когда бахнула кумыса".

В комментариях подписчики восхитились ее образом. "Прикольно", - отметил один из пользователей.

"Дедпул одобряет", - подчеркнул другой. Большинство комментаторов использовали смайлы, чтобы оставить впечатления от публикации.

24-летняя Дунамис занимается киберспортом с 13 лет. Знакомство с виртуальным миром для алматинки началось с Dotа. Сейчас стримерша увлекается разными играми и участвует в конкурсах косплеев. На ее страницу в Twitch подписаны 2108 человек, а в Instagram - 19,4 тысячи.

Ранее девушка делала яркие косплеи на персонажей из "Наруто" и "Аватар:Легенда об Аанге".
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Киберспорт
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Сегодня 10:55
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