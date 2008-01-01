Опередил Роналду и Месси. Самый дорогой футболист мира первым получил диск симулятора FIFA 21

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе
первым в мире получил лицензионный диск футбольного симулятора FIFA 21 от EA Sports, передает корреспондент Vesti.kz
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На своем аккаунте в Twitter форвард опубликовал видео, где он распаковывает именную коробку с диском FIFA 21, предназначенным для PlayStation 4.
Отметим, что релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Сам французский футболист стал официальным лицом симулятора. Ранее Мбаппе стал первым игроком в истории симулятора, получившим рейтинг в 100 OVR. При этом он является самым дорогим футболистом мира - его трансферная стоимость, по оценкам KPMG Football Benchmark, составляет 225 миллионов евро.