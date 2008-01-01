UFC и хоккей не интересны. Киберспорт стал новым трендом мирового спорта у молодежи

Молодое поколение предпочитает киберспорт. Таковы результаты аналитического исследования компании Morning Consult, передает корреспондент Vesti.kz
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По результатам опроса, проведенного среди респондентов в возрасте от 13 до 26 лет, стало заметно снижение интереса к большому спорту. Только 53 процента опрошенных назвали себя фанатами традиционных видов. При этом, 35 процентов молодых людей поколения следят только за киберспортом.
К примеру, киберспорт стал гораздо популярнее спортивных лиг по бейсболу MLB и хоккею НХЛ, а также ралли NASCAR и поединков UFC. Самыми любимыми спортивными фигурами у молодых людей признаны баскетболисты Коби Брайант и Леброн Джеймс - они набрали по 11 и 10 процентов соответственно. При этом в опросе не учитывалось мнение респондентов о футболе.
По прогнозам компании, уже следующее поколение может отдать большее предпочтение киберспортивной сфере.