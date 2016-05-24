"Я думала, что это нереально". Казахстанская косплеерша делает крутые перфомансы для игровых выставок

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Александра из Алматы больше шести лет занимается косплеем. На ее счету более полусотни костюмов различных персонажей из StarCraft, Dungeon Age и других популярных игр. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с очередной талантливой девушкой из нашей страны.
Поначалу Александра просто дружила с людьми, которые занимались косплеем, а затем попробовала сама.
"Я думала, это что-то из области фантастики, нереально. Никогда не думала заниматься этим. Однажды подруга усмотрела в трейлере к игре Dragon age: Inquisition мое сходство с одним из персонажей и предложила попробовать. Она долго уговаривала и смогла убедить меня", - поделилась Александра.
Это прекрасное хобби, которое приносит небольшой доход, но по душе девушке. Александру регулярно зовут поработать на игровых ивентах и фестивалях. Также она изготавливает костюмы на заказ. По образованию девушка программист и модельер-конструктор, но работает дизайнером.
Александра - большой фанат видеоигр. Ей очень хотелось иметь какие-то детали костюмов любимых персонажей, и она начала изготовлять их сама. Первой серьезной игрой для косплеерши стала Dungeon siege, благодаря которой она полюбила жанр RPG.
Сейчас она редко играет, но предпочитает серию игр Assassin's creed, The Elder Scrolls и Dragon age. В онлайн-играх для Александры нет равных культовой стратегии - StarCraft.
Главным помощником косплеерши является ее мама. Она помогает изготовлять костюмы и подсказывает интересные технические решения. Родители мужа тоже поддерживают и болеют на выступлениях.