"Да ну, это не по мне". Как мама косплеерши из Казахстана покорила зрителей во время стрима

Пандемия 2020 года изменила образ жизни многих. Домашняя изоляция привела к тому, что 18-летняя алматинка Аида решила попробовать себя в роли стримершы. Однажды к девушке присоединилась ее мама. Vesti.kz предлагают узнать, что из этого получилось.



Аида считает себя маленьким стримером. Свое хобби она начала в марте этого года. Сейчас на ее страницу подписаны несколько сотен человек. Она играет в не самые сложные игры, такие как Dead By Daylight или Overwatch. Также девушка любит просто общаться с подписчиками и показывать свои косплеи. Знакомство с киберсферой она начала с Mincraft и Sims еще в 2017 году.



Однажды мама Аиды - Маржан случайно попала на эфир. Подписчики с удовольствием встретили нового гостя и щедро переводили деньги на счет стримершы. И хотя эфир получился интересным, мама Аиды скромно заявила: "Да ну, это не по мне". За этот вечер стримерша заработала 3600 рублей. Это для Аиды - очень солидный заработок. Теперь девушка планирует почаще подключать маму к эфирам.



