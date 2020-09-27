"Да ну, это не по мне". Как мама косплеерши из Казахстана покорила зрителей во время стрима

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Пандемия 2020 года изменила образ жизни многих. Домашняя изоляция привела к тому, что 18-летняя алматинка Аида решила попробовать себя в роли стримершы. Однажды к девушке присоединилась ее мама. Vesti.kz предлагают узнать, что из этого получилось.
Аида считает себя маленьким стримером. Свое хобби она начала в марте этого года. Сейчас на ее страницу подписаны несколько сотен человек. Она играет в не самые сложные игры, такие как Dead By Daylight или Overwatch. Также девушка любит просто общаться с подписчиками и показывать свои косплеи. Знакомство с киберсферой она начала с Mincraft и Sims еще в 2017 году.
Однажды мама Аиды - Маржан случайно попала на эфир. Подписчики с удовольствием встретили нового гостя и щедро переводили деньги на счет стримершы. И хотя эфир получился интересным, мама Аиды скромно заявила: "Да ну, это не по мне". За этот вечер стримерша заработала 3600 рублей. Это для Аиды - очень солидный заработок. Теперь девушка планирует почаще подключать маму к эфирам.