Немецкое увлечение. Как алматинская студентка начала зарабатывать на косплее

Она не играет в популярные видеоигры и не следит за профессиональными командами. 19-летняя алматинка Оксана Мельник уже три года придумывает вариации персонажей киберспортивных дисциплин, анимэ и фильмов. Vesti.kz предлагают познакомиться с автором одних из самых крутых косплеев в стране.



Знакомство девушки со сферой случилось в Германии, где она была по школьной программе обмена. Ее соседка увлекалась косплеем, а Оксана помогала в подготовке и фотосетах.

По возвращении домой она решила попробовать себя в этом деле. Сейчас на ее счету несколько десятков изготовленных образов, которые успешно зарекомендовали себя в Казахстане.

Девушка учится на третьем курсе по специальности "Информационные системы: телематика". Косплей для Оксаны - это хобби, которое порой приносит деньги.



"Если у тебя есть костюмы по киберспортивным играм, то могут позвать на мероприятия и, может быть, даже заплатят. Комиксы и "Игра престолов" тоже пользуются спросом.

Остальное - скорее исключение из правил. Чаще всего косплей окупается только в том случае, если костюм продается", - ответила Оксана на вопрос о выгоде от ее увлечения.



Недавно девушка создала яркий костюм Шаи из популярной игры League Of Legends, с которым ездила в Москву на финал континентальной лиги. Также в ее послужном списке множество персонажей из других игр. В данный момент Оксана готовит костюм Сильваны из Warcraft. Ей во всем помогает мама.Она мечтает закончить университет и найти работу по специальности. Оксана учит иностранные языки, прекрасно владеет немецким. В свободное время "рубится" в старые игры: Dragon age, baldurs gate или mass effect.



