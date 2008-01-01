Месси или Роналду? Опубликован топ-10 самых лучших игроков в FIFA 21

Организация Electronic Arts анонсировала десятку лучших футболистов по рейтингу в симуляторе FIFA 21, передает корреспондент Vesti.kz.
Список лидеров возглавил нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Показатель аргентинца составляет 93. Следом за ним расположились звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Лучшим вратарем симулятора станет Ян Облак из "Атлетико".
Больше всего в топ-10 игроков "Ливерпуля" - Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Садио Мане. Дополняют список Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити", а так же Неймар с Килианом Мбаппе из ПСЖ.
Отметим, что защитник сборной Казахстана Ян Вороговский также появится в игре, ведь его клуб "Беерхост" вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии.
Релиз симулятора состоится 9 октября, а на обложке будет Мбаппе.