Месси или Роналду? Опубликован топ-10 самых лучших игроков в FIFA 21

Официальный релиз игры состоится 9 октября.

Фото: Getty Images©
Новости спорта Киберспорт
0
Сегодня 13:19

Организация Electronic Arts анонсировала десятку лучших футболистов по рейтингу в симуляторе FIFA 21, передает корреспондент Vesti.kz.

Список лидеров возглавил нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Показатель аргентинца составляет 93. Следом за ним расположились звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Лучшим вратарем симулятора станет Ян Облак из "Атлетико".

Больше всего в топ-10 игроков "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Садио Мане. Дополняют список Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити", а так же Неймар с Килианом Мбаппе из ПСЖ



Отметим, что защитник сборной Казахстана Ян Вороговский также появится в игре, ведь его клуб "Беерхост" вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии.

Релиз симулятора состоится 9 октября, а на обложке будет Мбаппе.

Метки:
Киберспорт Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Салах Мохамед Неймар ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити Атлетико Мадрид Ювентус Бавария Барселона
Киберспорт
0
Сегодня 13:19
© 2008 - 2020 ТОО «EML»