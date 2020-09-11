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Месси или Роналду? Опубликован топ-10 самых лучших игроков в FIFA 21

Официальный релиз игры состоится 9 октября.

Месси или Роналду? Опубликован топ-10 самых лучших игроков в FIFA 21
Фото: Getty Images©
Новости спорта Киберспорт
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Организация Electronic Arts анонсировала десятку лучших футболистов по рейтингу в симуляторе FIFA 21, передает корреспондент Vesti.kz.

Список лидеров возглавил нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Показатель аргентинца составляет 93. Следом за ним расположились звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Лучшим вратарем симулятора станет Ян Облак из "Атлетико".


Больше всего в топ-10 игроков "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Садио Мане. Дополняют список Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити", а так же Неймар с Килианом Мбаппе из ПСЖ



Отметим, что защитник сборной Казахстана Ян Вороговский также появится в игре, ведь его клуб "Беерхост" вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии.

Релиз симулятора состоится 9 октября, а на обложке будет Мбаппе.

 

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Метки:
Киберспорт Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Салах Мохамед Неймар ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити Атлетико Мадрид Ювентус Бавария Барселона

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