Умные и красивые. Самые эффектные девушки-аналитики в киберспорте

Большинство девушек не разбираются в киберспорте? Сейчас мы изменим ваше мнение. Vesti.kz составили подборку красоток-аналитиков, которые дадут фору любому мужчине в данной сфере.
Антонина Tonya Предко
27-летняя украинка увлекалась Dota 2. Она родилась и жила в Донецке, однако после начала военных действий уехала из города. Некоторое время работала в разных сферах, но в 2014 году перешла в киберспорт. Она пробовала себя в роли комментатора и аналитика в таких играх, как Heartstone, World of Tanks и Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас освещает турниры по Dota 2.
24-летняя британка Фрейя Спирс - ведущая и аналитик по дисциплине CS:GO. Она начала посещать мероприятия и брать интервью у игроков для собственного сайта. Однажды она приглянулась функционерам из ESL и с тех пор перешла на роль ведущей.
27-летняя британка прекрасно разбирается в CS:GO, PUBG и Hearthstone. Она регулярно появляется на мероприятиях для DreamHack, ESL и FACEIT. Является лицом ежемесячного шоу The Omen Esports Report.
Чемпионка России по CS:GO. Выступала за профессиональные команды mousesports и Virtus.pro. Является одной из ведущих студии аналитики Ruhub по CS:GO.
29-летняя девушка является одной из самых популярных дотерш Беларуси. В середине 2013 года попробовала себя в роли комментатора. Большую часть карьеры провела на сервисе Ruhab.
Одна из новичков киберспортивного сообщества. Ей всего 20 лет, однако на данный момент сотрудничает со студией RuHub. Является одной из самых обсуждаемых аналитиков по Dota 2.
29-летняя девушка является постоянным аналитиком турниров серии Major по CS:GO Counter-Strike. Интерес к играм ей привил брат, который очень любил Starcraft. Она начала карьеру в Starcraft 2, но затем перешла в CS:GO.
33-летняя американка в прошлом выступала за киберспортивные команды по CS:GO. Пару раз становилась призером престижных турниров и сейчас является ведущим аналитиком в Северной Америке.
Внимание, красотки в кадре! Кто работает с популярными киберспортсменами