Умные и красивые. Самые эффектные девушки-аналитики в киберспорте

Большинство девушек не разбираются в киберспорте? Сейчас мы изменим ваше мнение. Vesti.kz составили подборку красоток-аналитиков, которые дадут фору любому мужчине в данной сфере.

Антонина Tonya Предко

27-летняя украинка увлекалась Dota 2. Она родилась и жила в Донецке, однако после начала военных действий уехала из города. Некоторое время работала в разных сферах, но в 2014 году перешла в киберспорт. Она пробовала себя в роли комментатора и аналитика в таких играх, как Heartstone, World of Tanks и Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас освещает турниры по Dota 2.



Фрейя Freya Спирс



24-летняя британка Фрейя Спирс - ведущая и аналитик по дисциплине CS:GO. Она начала посещать мероприятия и брать интервью у игроков для собственного сайта. Однажды она приглянулась функционерам из ESL и с тех пор перешла на роль ведущей.



Фрэнки Frankie Уорд



27-летняя британка прекрасно разбирается в CS:GO, PUBG и Hearthstone. Она регулярно появляется на мероприятиях для DreamHack, ESL и FACEIT. Является лицом ежемесячного шоу The Omen Esports Report.



Елена mEG Урусова



Чемпионка России по CS:GO. Выступала за профессиональные команды mousesports и Virtus.pro. Является одной из ведущих студии аналитики Ruhub по CS:GO.



Мила Mila Алиева



29-летняя девушка является одной из самых популярных дотерш Беларуси. В середине 2013 года попробовала себя в роли комментатора. Большую часть карьеры провела на сервисе Ruhab.



Дария Eiritel Морозова



Одна из новичков киберспортивного сообщества. Ей всего 20 лет, однако на данный момент сотрудничает со студией RuHub. Является одной из самых обсуждаемых аналитиков по Dota 2.



Сью Smix Ли



29-летняя девушка является постоянным аналитиком турниров серии Major по CS:GO Counter-Strike. Интерес к играм ей привил брат, который очень любил Starcraft. Она начала карьеру в Starcraft 2, но затем перешла в CS:GO.



Кристин potter Чи



33-летняя американка в прошлом выступала за киберспортивные команды по CS:GO. Пару раз становилась призером престижных турниров и сейчас является ведущим аналитиком в Северной Америке.







Внимание, красотки в кадре! Кто работает с популярными киберспортсменами